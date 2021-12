Elton John ed Ed Sheeran collaborano a un nuovo divertente singolo natalizio

Dopo aver scalato le classifiche britanniche durante il periodo natalizio per tre anni consecutivi, lo youtuber LadBaby, all’anagrafe Mark Ian Hoyle, e sua moglie Roxanne Zee Hoyle hanno pubblicato un nuovo singolo per le feste. Il brano, intitolato “Sausage rolls for everyone”, conta della collaborazione di Elton John ed Ed Sheeran, che solo lo scorso 3 dicembre hanno reso disponibile la loro canzone collaborativa per Natale, "Merry Christmas”.

Il nuovo singolo di LadBaby, i cui proventi saranno devoluti all’ente di beneficenza Trussell Trust che opera per porre fine alla fame e alla povertà nel Regno Unito, è accompagnato da un video che oltre ai due coniugi, ormai star del web, vede protagonisti anche il musicista di Pinner e la voce di “Thinking out loud”.

A proposito della collaborazione, Elton John ha dichiarato, come ripreso dall’NME: "LadBaby e sua moglie sono le persone più simpatiche del mondo e raccolgono così tanti soldi ogni anno per Trussell Trust.

È davvero importante che le persone ascoltino in streaming e scarichino questo brano in modo da garantire alle persone più bisognose un pasto da consumare questo Natale”. E ancora: “Stiamo unendo le forze per fare la differenza questo Natale e raccogliere più denaro possibile per le persone che ne hanno bisogno nel Regno Unito”. A lui ha fatto eco Ed Sheeran, che ha affermato: “Sono orgoglioso di supportare e partecipare alla rielaborazione molto divertente di ‘Merry Christmas’ di LadBaby. Tutti i profitti saranno donati a Trussell Trust, un ente di beneficenza meraviglioso e importante. Quindi, assicuratevi di ascoltarlo in streaming, acquistarlo e riprodurlo in loop”.

Negli anni passati, Mark Hoyle e sua moglie Roxanne per le festività natalizie hanno pubblicato i singoli "We built this city" (2018), "I love sausage rolls" (2019) e "Don’t stop me eatin'" (2020).