UK, aperta la corsa al numero 1 della settimana di Natale

La canzone in testa alla classifica di vendita dei singoli nella settimana di Natale è una piccola istituzione inglese, e la corsa ad aggiudicarsi l'ambita vetta è già lanciata anche per il 2021: la canzone che sarà annunciata il 24 dicembre sarà ufficialmente il settantesimo numero uno natalizio delle charts britanniche (trovate l'elenco completo in fondo all'articolo).

Il record per il maggior numero di vittorie in questa speciale graduatoria va ai Beatles, con quattro numero 1 ("I want to hold your hand" nel 1963, "I feel fine" nel 1964, "Day tripper" / "We can work it out" nel 1965 e "Hello, goodbye" nel 1966). Sono seguiti da LadBaby, lo youtuber Mark Hoyle, con tre affermazioni consecutive ("We Built This City" nel 2018, "I Love Sausage Rolls" nel 2019 e "Don't stop me eatin'" nel 2020, tutti singoli benefici) e dalle Spice Girls (anche loro con tre numero uno consecutivi: nel 1996 "2 become 1", nel 1997 "Too much" e nel 1998 "Goodbye".

"Bohemian Rhapsody" dei Queen (1975 e 1991) e "Do they know it's Christmas" (Band Aid, 1985, e Band Aid II, 1989) sono state due volte al numero uno a Natale.

Mentre sono sempre in competizione i grandi classici moderni come "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey e "Last Christmas" degli Wham!, vediamo quali sono i candidati al numero 1 del 2021.

In pole position ci sono "Merry Christmas" di Ed Sheeran e Elton John e "Little things", primo singolo natalizio in assoluto degli ABBA

Altri candidati sono George Ezra ("Come home for Christmas", ennesima rilettura del classico di George Brown del 1960), Adele (nel suo album non ci sono singoli esplicitamente natalizi, ma "Oh my God" è un possibile candidato), Gary Barlow con Sheridan Smith (con "How Christmas Is Supposed To Be", un brano contenuto nel suo primo album a tema natalizio, "The dream of Christmas").

Outsider sono i K**ts, che l'anno scorso erano arrivati al numero 5 della classifica di Natale con

"Boris Johnson Is A F**king C**t"

e sembrano intenzionati a riprovarci con un nuovo brano ancora senza titolo, e i Lathums, con "Krampus" - il cui ritornello dice "Babbo Natale quest'anno non verrà".

Ma qualcuno scommette anche sui clamorosi Gypsy Pistoleros, la "flamenco rock rumba punk 'n' roll band" che ha rifatto a suo modo "Livin La Vida Loca" di Ricky Martin, a beneficio di un'associazione di assistenza ai senzatetto

Sarà una bella gara.

In Italia, purtroppo (o per fortuna), le canzoni a tema natalizio non sono mai state troppo apprezzate, a parte qualche eccezione (ne abbiamo scritto qui e qui).

Quest'anno, però, ne sono state annunciate già due: "Un pacco per te", di Il Pagante feat Lorella Cuccarini (che esce domani) e "A mezzanotte (Christmas song)" di Elettra Lamborghini (che uscirà venerdì).

Qui tutte le numero 1 di Natale in Gran Bretagna dal 1952:



ANNO TITOLO ARTISTA

1952 HERE IN MY HEART AL MARTINO

1953 ANSWER ME FRANKIE LAINE

1954 LET'S HAVE ANOTHER PARTY WINIFRED ATWELL

1955 CHRISTMAS ALPHABET DICKIE VALENTINE

1956 JUST WALKIN' IN THE RAIN JOHNNIE RAY

1957 MARY'S BOY CHILD HARRY BELAFONTE

1958 IT'S ONLY MAKE BELIEVE CONWAY TWITTY

1959 WHAT DO YOU WANT TO MAKE THOSE EYES AT ME FOR? EMILE FORD & THE CHECKMATES



1960 I LOVE YOU CLIFF RICHARD & THE SHADOWS

1961 MOON RIVER DANNY WILLIAMS

1962 RETURN TO SENDER ELVIS PRESLEY

1963 I WANT TO HOLD YOUR HAND THE BEATLES

1964 I FEEL FINE THE BEATLES

1965 DAY TRIPPER/WE CAN WORK IT OUT THE BEATLES

1966 GREEN, GREEN GRASS OF HOME TOM JONES

1967 HELLO, GOODBYE THE BEATLES

1968 LILY THE PINK THE SCAFFOLD

1969 TWO LITTLE BOYS ROLF HARRIS

1970 I HEAR YOU KNOCKING DAVE EDMUNDS

1971 ERNIE (THE FASTEST MILKMAN IN THE WEST) BENNY HILL

1972 LONG HAIRED LOVER FROM LIVERPOOL JIMMY OSMOND

1973 MERRY XMAS EVERYBODY SLADE

1974 LONELY THIS CHRISTMAS MUD

1975 BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN

1976 WHEN A CHILD IS BORN (SOLEADO) JOHNNY MATHIS

1977 MULL OF KINTYRE/GIRLS' SCHOOL WINGS

1978 MARY'S BOY CHILD – OH MY LORD BONEY M

1979 ANOTHER BRICK IN THE WALL (PART 2) PINK FLOYD

1980 THERE'S NO ONE QUITE LIKE GRANDMA ST WINIFRED'S SCHOOL CHOIR

1981 DON'T YOU WANT ME THE HUMAN LEAGUE

1982 SAVE YOUR LOVE RENÉE AND RENATO

1983 ONLY YOU THE FLYING PICKETS

1984 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? BAND AID

1985 MERRY CHRISTMAS EVERYONE SHAKIN' STEVENS

1986 REET PETITE JACKIE WILSON

1987 ALWAYS ON MY MIND PET SHOP BOYS

1988 MISTLETOE AND WINE CLIFF RICHARD

1989 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? BAND AID II

1990 SAVIOUR'S DAY CLIFF RICHARD

1991 BOHEMIAN RHAPSODY/THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES QUEEN

1992 I WILL ALWAYS LOVE YOU WHITNEY HOUSTON

1993 MR BLOBBY MR BLOBBY

1994 STAY ANOTHER DAY EAST 17

1995 EARTH SONG MICHAEL JACKSON

1996 2 BECOME 1 SPICE GIRLS

1997 TOO MUCH SPICE GIRLS

1998 GOODBYE SPICE GIRLS

1999 I HAVE A DREAM/SEASONS IN THE SUN WESTLIFE

2000 CAN WE FIX IT? BOB THE BUILDER

2001 SOMETHIN' STUPID ROBBIE WILLIAMS & NICOLE KIDMAN

2002 SOUND OF THE UNDERGROUND GIRLS ALOUD

2003 MAD WORLD MICHAEL ANDREWS & GARY JULES

2004 DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? BAND AID 20

2005 THAT'S MY GOAL SHAYNE WARD

2006 A MOMENT LIKE THIS LEONA LEWIS

2007 WHEN YOU BELIEVE LEON JACKSON

2008 HALLELUJAH ALEXANDRA BURKE

2009 KILLING IN THE NAME RAGE AGAINST THE MACHINE

2010 WHEN WE COLLIDE MATT CARDLE

2011 WHEREVER YOU ARE MILITARY WIVES WITH GARETH MALONE

2012 HE AIN'T HEAVY, HE'S MY BROTHER THE JUSTICE COLLECTIVE

2013 SKYSCRAPER SAM BAILEY

2014 SOMETHING I NEED BEN HAENOW

2015 A BRIDGE OVER YOU THE LEWISHAM & GREENWICH NHS CHOIR

2016 ROCKABYE CLEAN BANDIT

2017 PERFECT ED SHEERAN

2018 WE BUILT THIS CITY LADBABY

2019 I LOVE SAUSAGE ROLLS LADBABY

2020 DON'T STOP ME EATIN' LADBABY