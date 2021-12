Il singolo di Ed Sheeran e Elton John è già un classico

C'è tutto quello che ci deve essere: campanelle, armonie festive, arrangiamenti gioiosi. Un singolo natalizio puro, purissimo. Che è esattamente ciò che ci si aspettava dal primo duetto su disco di Ed Sheeran con Elton John. La collaborazione tra i due, annunciata da tempo, è finalmente arrivata, sotto forma del singolo "Merry Christmas". Il brano è stato scritto dal rosso cantautore di Halifax e da Mr. "Crocodile rock". Lo ha prodotto Steve Mac, storico braccio destro di Sheeran. Cementa un’amicizia di oltre dieci anni.

Il singolo è accompagnato da un video scritto da Jason Koening, Jenny Koening e Ed Sheeran, pieno di citazioni di video e film classici di Natale. Con un piccolo aiuto da Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre e The Darkness, il cast del video reinventa le immemorabili scene di "Last Christmas" degli Wham, di "Merry Christmas" di Shakin’ Stevens, di "Walking in the Air" di The Snowman, di "Stay Another Day" degli East 17 e molti altri.

il ricavato delle vendite durante tutto il periodo natalizio verra’ devoluto alla Ed Sheeran Suffolk music foundation e alla Elton John aids foundation.