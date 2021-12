Noel Gallagher: "Mi hanno proposto di fare un musical. Anche sugli Oasis"

A raccontare la parabola della band ci pensò già nel 2016 con il suo "Oasis: Supersonic" Mat Whitecross, raccontando nascita, crescita e morte di quello che è stato senza ombra di dubbio il più grande gruppo del britpop, gli Oasis. Quest'anno i fratelli Gallagher sono tornati sul grande schermo, a distanza di oltre dieci anni dalla furibonda lite nel backstage del Rock en Seine di Parigi che nel 2009 rappresentò la fine della storia della band di "Wonderwall", con le immagini dei due leggendari concerti che gli Oasis tennero a Knewborth Park nell'estate del 1996. Ora Noel Gallagher rivela di aver ricevuto proposte sulla realizzazione di un musical sulla storia della band.

Il più grande dei fratelli Gallagher, vera mente del gruppo un tempo guidato insieme a suo fratello Liam, di cui firmò tutti i successi, in un'intervista concessa allo youtuber Matt Morgan ha raccontato:

L'idea di un musical mi è stata proposta in più di un'occasione. Qualcuno aveva pensato di fare un musical sulla mia storia, intitolato 'Everybody is on the run'. E poi mi proposero anche di fare un musical sugli Oasis.

Del progetto Noel parlò in alcune interviste già nel 2019. E suo fratello Liam colse la palla al balzo per lanciarli una frecciatina delle sue: "La storia c'è già: il piccoletto che scrive le canzoni diventa una testa di ca**o, licenzia tutti tranne il fratellino perché non ha il coraggio".