Tornano gli Opus Avantra con “Loucos - Nel Luogo Magico”

Il prossimo 22 dicembre gli Opus Avantra daranno alle stampe per Artis Records-Cramps Music il loro nuovo lavoro discografico, intitolato “Loucos - Nel Luogo Magico”. Il disco segnerà il ritorno alla discografia del nucleo storico del gruppo progressive veneto capeggiato dal soprano Donella Del Monaco e da Alfredo Tisocco al pianoforte e alla composizione, fondatori della band nel 1973 con Giorgio Bisotto che, seppur scomparso nel 2011, è presente nel progetto di prossima uscita con la sua voce registrata.

“Loucos - Nel Luogo Magico”, in arrivo a distanza di 26 anni da "Lyrics" del 1995 e alla cui realizzazione ha collaborato anche il produttore Renato Marengo, sarà disponibile in digitale contemporaneamente in Giappone (lic. ULTRA Vybe Records), in Italia e su tutte le piattaforme internazionali. Successivamente l’album farà parte di un cofanetto a tiratura limitata in arrivo sui mercati nel primo semestre del 2022 che, oltre al nuovo progetto con le foto di copertina e del libretto realizzate dal fotografo veneziano Marco Sitran, conterrà altri quattro storici album degli Opus Avantra: “Introspezione” (1974), “Lord Cromwell plays suite for seven vices” (1975), “Strata” (1989) e “Lyrics” (1995).

Come segnalato in un post pubblicato su Facebook e ricondiviso da Renato Marengo, la versione standard di “Loucos - Nel Luogo Magico” - il cui titolo riprende quello di un brano strumentale pubblicato dagli Opus Avantra nel 2014 - includerà 15 tracce, mentre l’edizione giapponese conterrà anche la bonus track “Valsovien”.

Tra le canzoni del disco - a cui hanno contribuito anche Tony Esposito, Claver Gold, Alan Bedin, Nicola Frigo, Mauro Martello, Laura Balbinot, Damiano Bacchin, Pietro Bertelli, Valerio Galla, Giorgio Cedolin, Mirko Satto e Andrea De Nardi - vi sono brani che parlano dell'amore del gruppo per Venezia come “Nel luogo magico”, “Canto veneziano”, “Variazioni veneziane”, “Riflessi d’acqua", “Ballata sulla luna”, “Venezia e il mare”, “Lido promenade” e “Danza della luce”. Altri pezzi sono “Aisha Intoccabile”, con la voce di Giorgio Bisotto, la versione di "Now and then" di Riz Ortolani intitolata "Prima o poi ti ricorderai di me" e interpretata da Donella Del Monaco con Claver Gold, e la reinterpretazione di “

Cette chanson si tendre” di Cesare Andrea Bixio con l’arrangiamento di Paolo Troncon. La tracklist è completata dalle tracce “Tempo infinito”, “The last sky”, “Visione alien” e “Soft memory tango”.