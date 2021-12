"Back in Black" degli AC/DC è il più grande album australiano di tutti i tempi

Non crediamo sia proprio una sorpresa. L'edizione australiana della rivista Rolling Stone ha stilato una classifica dei migliori 200 album australiani di tutti i tempi e ha eletto quale numero uno "Back in Black" degli AC/DC. Il gruppo di Angus Young ha posizionato altri tre dischi in classifica: "Highway To Hell" (29), "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (60) e "Powerage" (136).

L'industria discografica statunitense ha certificato "Back In Black" come il quarto album più venduto di tutti i tempi. Il disco venne pubblicato il 25 luglio 1980 e fu il primo della band senza il cantante Bon Scott, morto alcuni mesi prima della sua uscita, sostituito dietro il microfono da Brian Johnson.

Qui a seguire le prime dieci posizioni della classifica:

1 – AC/DC - “Back in Black”

2 – INXS - “Kick”

3 – John Farnham - “Whispering Jack”

4 – Cold Chisel - “East”

5 - Midnight Oil - “Diesel and Dust”

6 – Silverchair - “Frogstomp”

7 – Crowded House - “Crowded House”

8 – Avalanches - “Since I Left You”

9 – Savage Garden - “Savage Garden”

10 – Kylie Minogue - “Fever”