I Rolling Stones hanno omaggiato Charlie Watts in un jazz club di Londra

L'altra sera al Ronnie Scott's Jazz Club di Londra i Rolling Stones hanno partecipato a una serata dedicata a Charlie Watts, il batterista della band inglese scomparso il 24 agosto scorso all'età di 80 anni.



Nel club londinese erano presenti oltre a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, anche l'ex bassista del gruppo Bill Wyman, oltre ad amici e parenti di Watts. Il musicista e conduttore televisivo Jools Holland ha presentato la serata e ha diretto una house band composta da Dave Green (amico d'infanzia e spesso membro delle band jazz con cui si esibiva Charlie Watts), Ben Waters e Axel Zwingenberger.

Sul palco sono saliti anche i membri della touring band dei Rolling Stones. Il sassofonista Tim Ries ha proposto una suite chiamata "Blues For Charlie", la cantante Lisa Fischer ha eseguito "Trouble On My Mind" ed è stata poi raggiunta da Bernard Fowler per duettare sul gospel, "Up Above My Head".A chiudere la serata Jagger, Wood e Richards hanno preso la scena con gli standard rhythm and blues: "Shame Shame Shame" di Jimmy Reed che non eseguivano dal vivo dal 1997 e "Down the Road Apiece" del Will Bradley Trio che non veniva ripresa in concerto dal 1986.