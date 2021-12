Avril Lavigne a Olivia Rodrigo: "Grazie per aver riportato il rock'n'roll in classifica"

È stata un punto di riferimento della scena pop punk adolescenziale degli Anni Duemila con hit come "Complicated", "I'm with you" e "Girlfriend". Ora, nel bel mezzo della sua rinascita artistica (discograficamente ferma da quasi tre anni, ha appena firmato un contratto con l'etichetta di Travis Barker dei Blink-182), a 37 anni Avril Lavigne si complimenta con una giovane collega, ringraziandola per "aver riportato il rock'n'roll in classifica".

La cantautrice statunitense si è rivolta così alla 18enne Olivia Rodrigo, rivelazione dell'anno con il suo disco "Sour", contenente la hit "Good 4 U", che ha conquistato le radio, riportando le chitarre elettriche anche in alta rotazione. L'ideale passaggio di consegne tra Avril Lavigne - che aveva più o meno l'età della collega quando le sue prime canzoni finirono in cima alle classifiche - e la Rodrigo si è svolto sul palco del Variety Hitmakers Brunch di Los Angeles, dove la prima ha consegnato alla seconda il premio come "Songwriter Of the Year":

Il suo album d'esordio ha segnato un ritorno del rock'n'roll nelle classifiche.

La Rodrigo ha accettato il premio e ha detto, salendo sul palco per ritirarlo:

Scrivo canzoni da quando avevo 5 anni. La cosa che preferisco di questo è quella sensazione che si prova a scrivere una canzone sfodando i miei sentimenti: mi riesce meglio che farlo in un discorso. Accetto questo premio, significa molto per me.

"Sour" di Olivia Rodrigo è tra i principali successi discografici di questo 2021. L'album, uscito lo scorso maggio, anticipato dalla ballata "Drivers license", ha già conquistato negli Usa il doppio Disco di platino per l'equivalente di oltre 350 mila copie vendute. Nella prima settimana dopo la sua pubblicazione i pezzi di "Sour" hanno totalizzato complessivamente 385 milioni di streams su Spotify.

Olivia Rodrigo sarà in concerto in Italia, a Milano, la prossima estate.