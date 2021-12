Olivia Rodrigo dal vivo a Milano a giugno 2022

Farà tappa anche in Italia il tour mondiale di Olivia Rodrigo: la cantante californiana toccherà - con il suo Sour Tour, serie di concerti organizzata per promuovere il suo album di debutto, “Sour”, pubblicato lo scorso mese di maggio - anche Milano, dove si esibirà il prossimo 16 giugno. I biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 10 dicembre sul sito dalessandroegalli.com, sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati. Lo show dell’artista, il primo organizzato in Italia dall’inizio della sua carriera, sarà aperto da Baby Queen, ventitreenne artista di origini sudafricane salita all’onore delle cronache in Gran Bretagna grazie al singolo “Internet Religion”.

Il tour mondiale della voce di “Brutal” prenderà il via il 2 aprile dal Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco, per poi fare tappa in oltre 40 città tra nord America ed Europa, con doppie date alla Radio City Music Hall di New York e al Greek Theatre di Los Angeles, prima di chiudersi con due serate all’Eventim Apollo di Londra il 6 e 7 luglio.

Classe 2003, Rodrigo ha debuttato nelle serie prodotte da Disney “High School Musical: The Musical - The Series”: dopo aver siglato un contatto con la Interscope Records nel 2020, l’artista ha pubblicato il suo singolo di debutto - "Drivers License" - all’inizio di quest’anno, al quale poi sono stati fatti seguire "Deja Vu" e "Good 4 U". Fresca vincitrice del premio come New Artist of the Year alla passata edizione degli American Music Awards, la cantante è in lizza ai prossimi Grammy Awards in sette categorie, tra le quali le tre principali - “Record of the Year”, “Album of the Year” e “Song of the Year” - oltre a quelle dedicata a “Best New Artist”, “Best Pop Solo Performance”, “Best Pop Vocal Album” e “Best Music Video”.