Un ricordo di Mango che è mancato sette anni fa

L'8 dicembre 2014 Mango si è sentito male mentre si stava esibendo sul palco del palasport di Policoro, in provincia di Matera, nella sua Lucania, regione in cui era nato il 6 novembre 1954, precisamente a Lagonegro, in provincia di Potenza. Si è sentito male ed è praticamente morto sul palco, cantando “Oro”, forse la sua canzone più conosciuta. Quando si dice del destino. E’ morto in scena, da artista. E Giuseppe Mango artista lo era davvero. Un musicista originale che nei suoi quasi quaranta anni di carriera ha avuto il merito e la fortuna di vedere riconosciuto il proprio talento. Rispettosi, lo ricordiamo proponendo quello che pensiamo sia il meglio della sua produzione artistica.

“Non svegliarti” (Mango) (1976)

“Sentirti” (Mango-D’Auria-Mango) (1979)

“Lei verrà” (Mango-Salerno) (1986)

“Oro” (Mango-Mogol) (1986)

“Bella d’estate” (Mango-Dalla) (1987)

“Sirtaki” (Mango-Mogol) (1990)

“Mediterraneo” (Mango-Mogol) (1992)

“Amore per te” (Mango-Panella-Mango) (1999)

“La rondine” (Mango) (2002)

“Dentro me ti scrivo” (Mango) (2007)

“La sposa” (Panella-Mango) (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=AF3AjLjd-Ig