Il principe William: "Ascolto gli AC/DC prima degli impegni reali"

Quale miglior modo per prepararsi per udienze e appuntamenti vari, se non ascoltando gli AC/DC? Il principe William, figlio di Carlo e nipote della Regina Elisabetta, ha rivelato che si prepara per gli impegni reali ascoltando la musica della leggendaria rock band australiana. Tutto vero.

In un'intervista concessa ai microfoni del podcast di Apple Fitness+ "Time To Walk", il 39enne duca di Cambridge ha raccontato così il suo rapporto con la musica:

Non c'è niente di meglio, il lunedì mattina, quando sei un po' annebbiato dopo il fine settimana e cerchi di rientrare nella routine della settimana, che ascoltare gli AC/DC, in particolar modo "Thunderstruck".

Della musica degli AC/DC il principe ha poi detto:

Devo dire che la prima volta che l'ho messo ero tipo, 'Beh, questo è piuttosto pesante per un lunedì mattina. Ma ora, quando lo ascolto, lo trovo il miglior tonico per un lunedì mattina. Ti sveglia assolutamente, fa cominciare la tua settimana con il miglior umore possibile: ti senti in grado di affrontare qualsiasi cosa e chiunque.

A quanto pare il rock è di casa, nella famiglia reale. Nel 2014 l'attore Dominic West rivelò al tabloid britannico Daily Star che il principe Harry, fratello minore di William, è un fan dell'heavy metal: "Nel suo iPod ci sono dischi di Megadeth, Slayer, Metallica e Anthrax", disse.