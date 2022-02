Canzoni da leggere: Paolo Conte, "Bartali"

Bartali

Testo e musica di Paolo Conte

Incisa dall’autore nell’album "Un gelato al limon", 1979

Solo i poeti, per quanto magari in modo sghembo, sanno cantare l’uomo normale. L’uomo sommerso di paure, ricordi e fatiche al tramonto dell’esistenza, quand’è stufo marcio delle apparenze e vorrebbe tornasse al centro di tutto, almeno, la dignità di chi non ha mai chinato la testa.

“Farà piacere un bel mazzo di rose, e il rumore che fa il cellophane: ma una birra fa gola di più… Tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai: mi piace restar qui sullo stradone, ah, è impolverato? Se tu vuoi andare, vai! Io sto qui che aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali… Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali? Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita… E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai ‘dobbiamo andare al cine’, vai al cine… vacci tu!”

Già, Bartali. L’emblema dell’uomo normale che crede alle vette solo se ci si arriva col sudore, il mito di un’Italia imbastita di dignità, per gli storici persino colui che evitò la guerra civile spernacchiando i francesi al Tour. Solo poeti sghembi della canzone come Paolo Conte, possono scrivere certe faccende: celando dietro il naso di Bartali, in fondo, la favola dolceamara di quando l’Italia era a misura d’uomo.

Paolo Conte

Nato ad Asti il 6 gennaio 1937 e a lungo avvocato di professione, Paolo Conte è una delle figure più fantasiose, poliedriche, originali e internazionali della canzone d’autore nostrana. La sua lunga avventura nella musica inizia in verità col jazz, genere che lo vede soprattutto vibrafonista, e poi da autore puro: ma di hit sensazionali che vanno da "Azzurro" per Celentano a "Insieme a te non ci sto più" per la Caselli o "Messico e nuvole" per Jannacci. Solo nel ’74, il ritroso Conte decide di provare a fare il cantautore tout-court: ma il successo non tarda ad arrivare, né di critica né di pubblico né persino all’estero, fra pagine quali "Genova per noi" e dischi come "Un gelato al limon".

Di gusto musicale raffinatissimo e coltamente retrò, capace di sfiorare la composizione classica senza mai rinunciare allo swing, autore visionario-favolistico in perenne e riuscito equilibrio fra sogno, ironia e poesia, nel tempo Conte ha dato sempre prova d’una scrittura d’elevatissimo profilo, che l’ha reso popolarissimo specie in Francia e gli ha permesso di licenziare numerosi album magnifici intervallati

qua e là da ulteriori perle donate ad altri: ai colleghi che spesso e volentieri ne reinterpretano pure i capolavori, come si fa con gli standard. Divertente, arguto e fintamente burbero, Conte è anche pittore e autore di colonne sonore.

Questa scheda è tratta, per gentile concessione dell'autore e delle Edizioni della Goccia, dal libro "Canzoni da leggere" di Andrea Pedrinelli, che tratta ben 155 canzoni e i rispettivi interpreti.