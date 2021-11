Maneskin, il video della performance a The Voice USA

Prosegue senza sosta l’avventura americana dei Maneskin: dopo il set agli American Music Awards e l’annuncio delle nomination per i prossimi Grammy Awards la band romana è stata protagonista di un’ospitata al talent show musicale The Voice USA. Negli studi televisivi della NBC il gruppo ha eseguito un medley nel quale sono state “fuse” "Beggin'" - la cover del brano dei Four Season del 1967 originariamente pubblicata dai Maneskin nell’EP del 2017 “Chosen” poi diventata virale su TikTok in seguito alla vittoria, da parte della formazione capitolina, della passata edizione dell’Eurovision Song Contest - e il recente singolo “Mammamia”.

Al breve set del gruppo hanno assistito i giudici del programma, ovvero la star dell’r’n’b John Legend, la diva del pop Ariana Grande, il campione del country contemporaneo Blake Shelton e la cantautrice e personalità televisiva Kelly Clarkson.

Al momento i Maneskin hanno in programma un concerto all’Arena di Pesaro per il prossimo 27 gennaio: dopo una serie di concerti in Europa tra febbraio e marzo, il gruppo è atteso in Italia all’inizio della prossima primavera a Bologna, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bari, Roma, Bologna e Verona, dove la tranche di date italiane che prelude l’impegno del gruppo sui palchi di alcuni dei maggiori festival estivi europei si concluderà all’Arena il 23 aprile. L’unico concerto in Italia previsto dalla band per l'estate del 2022 è quello fissato al Circo Massimo di Roma del 9 luglio.