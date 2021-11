Gong, esce il doppio album "Live At Longlaville 27/10/1974"

Il prossimo 10 dicembre i Gong pubblicheranno - dopo avere ritrovato una registrazione dal mixer - un doppio album dal vivo testimonianza di un loro concerto del 1974, che sarà intitolato "Live At Longlaville 27/10/1974".



Il concerto ebbe luogo in Francia dopo l'uscita di "You", quinto album in studio della band capitanata da Daevid Allen e terza e ultima parte della trilogia The Radio Gnome Invisible dopo "Flying Teapot" (1973) e "Angel's Egg" (1973).

In scaletta brani tratti da "You" e "Angel's Egg", oltre a "Solar Musick Suite" del chitarrista Steve Hillage, un brano che sarebbe uscito su disco solo nell'aprile del 1975, quando venne pubblicato l'esordio solista di Hillage "Fish Rising".



Nonostante nel 1974 i Gong si siano esibiti dal vivo quasi 150 volte "Live At Longlaville 27/10/1974" è una delle pochissime registrazioni della band di quel periodo.

Tracklist:

CD 1:

1. Other Side Of The Sky

2. Master Builder

3. Perfect Mystery

4. Tropical Fish

5. I Never Glid Before

6. Solar Musick Suite

CD 2:

1. Flute Salad

2. Oily Way

3. Outer Temple

4. Inner Temple

5. A Sprinkling Of Clouds

6. You Can’t Kill Me

7. Isle Of Everywhere (Part 1)