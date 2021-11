Madonna foto hot su instagram. I commenti: "Sei una madre"

Oops, she did it again: una serie di foto di Madonna che creano polemica, dopo il servizio fotografico in cui ricreava la scena della morte di Marilyn Monroe, di neanche un mese fa.

Questa volta la scena è instagram, che la popstar usa spesso per provocare: e pare esserci riuscita anche questa volta. La popstar, con la semplice dicitura "Angel watching over Me" si mostra in calze a rete, in pose provocanti sopra e sotto un letto. In uno scatto è seminuda, ma il capezzolo è coperto da una emoji a forma di cuore.

I commenti però non sono sempre positivi: tra chi le ricorda che è una madre, chi le dice "vivi solo per l'ultima foto" o chi ancora le dice "dolcezza, l'angelo è volato via molto tempo fa" o chi, in maniera più educata, dice "sei meglio di così"

La voce di “Like a virgin”, che all’inizio del corrente mese di ottobre ha presentato il film-documentario legato al suo ultimo lavoro discografico, uscito nel 2019, "Madame X”, ha recentemente fatto sapere che la sceneggiatura del suo biopic è quasi finita.