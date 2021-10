Madonna: dove guardare il film documentario "Madame X"

L'attesa è finita: la Regina del Pop si prepara a tornare sulle scene. Non con un nuovo album di inediti, ma con un film-documentario. Quello legato a "Madame X", il suo ultimo progetto discografico, uscito nel 2019, il cui tour è stato segnato da non prochi problemi legati agli infortuni della popstar. Intitolato semplicemente "Madame X", presentato da Madonna con un trailer pubblicato sui suoi canali social ufficiali, il documentario andrà in streaming su Paramount+ negli usa, in America Latina e in Canada a partire da domani, venerdì 8 ottobre.

Ma sarà possibile guardarlo anche dall'Italia. Nel nostro paese, infatti, "Madame X" andrà in onda su MTV - canale 131 di Sky - alle 21.10 di domani stesso e in streaming su NOW. Su MTV Music - canali 132 e 704 di Sky - il film sarà trasmesso in anteprima sempre domani, ma alle 20, e in replica sabato 9 ottobre alle 21.10. .

Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario fa rivivere le esibizioni teatrali della tournée di Madonna legata a "Madame X": gli spettacoli hanno coinvolto una cinquantina di artisti tra cui musicisti e ballerini provenienti da tutto il mondo. La regia è di Ricardo Gomes, la direzione musicale di Kevin Antunes.

Madonna ha recentemente annunciato uno "storico" accordo con Warner Music Group: si tratta di una partnership globale che comprende l'intero catalogo di musica finora registrata dalla voce di "Like a Virgin". L'accordo vede di fatto Madonna tornare a collaborare con l'etichetta che la lanciò e include il catalogo Sire/Maverick/Warner più i tre album più recenti, "MDNA", "Rebel heart" e lo stesso "Madame X", che sono stati pubblicati da Interscope Records ma andranno a far parte del catalogo Warner nel 2025.