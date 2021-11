Rockol Awards 2021, Vasco Brondi

Vasco Brondi è entrato quest’anno tra i candidati ai Rockol Awards sia nella categoria Miglior Album con "Paesaggio dopo la battaglia" (leggi qui la recensione), sia come Miglior Live.

Vasco Brondi è stato per lungo tempo meglio conosciuto come Le Luci Della Centrale Elettrica. Dopo il live "Talismani per tempi incerti", "Paesaggio dopo la battaglia", è il primo disco di stidio inciso a proprio nome dal cantautore: come scriviamo nella nostra recensione, è "la metafora di un paese che sa sempre come uscire da situazioni disastrose semplicemente scrollandosi la giacca e tirando dritto".

