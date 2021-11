Rockol Awards 2021, Cosmo

Cosmo è entrato quest’anno tra i candidati ai Rockol Awards nella categoria Miglior Album con "La terza estate dell'amore": il suo album pubblicato lo scorso maggio. Come scrivevamo nella nostra recensione, "Fanculo gli schemini critptofascisti delle canzoni pop, i feat che riempiono i dischi, le canzoni scritte a dieci mani: Cosmo dice no. Nel nuovo album "La terza estate dell'amore" il musicista racconta il suo dissenso".

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, nasce nel 1982 ad Ivrea. Nel 2002 forma i Drink to me insieme a Carlo Casalegno, Pierre Chindemi e Francesco Serasso. Con questo gruppo pubblica tre EP tra il 2004 e il 2007 e tre album. Nel 2013 intraprende la carriera solista, che decolla con il secondo album "L'ultima festa" Nel 2017 esce il singolo "Sei la mia città", che vede la partecipazione di Jovanott Nel 2018 è tra gli autori dell'album 2640 di Francesca Michielin: parallelamente, esce il doppio album COSMOTRONIC, diviso tra canzoni-canzoni e brani più elettronici, a cui segue.

Per votare "La terza estate dell'amore" nella categoria Miglior Album ai Rockol Awards 2021 cliccate qui.