Kanye West pubblica la deluxe version di "Donda"

La versione originale di "Donda", l'ultimo album di Kanye West, partorito dopo un intenso lavoro di rifinitura e al termine di un processo creativo laborioso e tormentato e presentato con tre listening party ad Atlanta e Chicago, era già molto densa e importante, sia in termini di qualità che di quantità: 27 tracce per 1 ora e 48 minuti di durata. La versione deluxe, uscita stanotte a sorpresa, arricchisce ulteriormente il progetto, con una rielaborazione ancora più vicina al concetto di fluidità della musica che da sempre Kanye cerca di perseguire.

La deluxe edition di "Donda" contiene ben 5 nuove tracce: gli inediti "Life of The Party" (feat. Andre 3000) e "Up From the Ashes" (realizzata nel 2019 e pubblicata solo ora), "Remote Control pt.2" feat. Kid Cudi (già ascoltata durante il secondo listening party), "Never Abandon Your Family" (una cui bozza era presente nei listening party) e "Keep My Spirit Alive pt.2" feat. KayCyy. Sono inoltre presenti numerosi remix e backing vocals inediti, come il contributo di Tyler, the Creator per "Come to Life". L’ordine delle tracce, inoltre, è stato revisionato da Kanye stesso.

Questa è la nuova tracklist:

01 Donda Chantù

02 Hurricane

03 Moon

04 Life of the Party *INEDITO*

05 Off The Grid

06 Jail

07 Praise God

08 Come to Life

09 Believe What I Say

10 No Child Left Behind

11 Up From The Ashes *INEDITO*

12 Remote Control pt 2 *INEDITO*

13 God Breathed

14 Lord I Need You

15 24

16 Junya

17 Never Abandon Your Family *INEDITO*

18 Donda

19 Keep My Spirit Alive

20 Jesus Lord pt 2

21 Heaven and Hell

22 Remote Control

23 Tell The Vision

24 Jonah

25 Pure Souls

26 Ok Ok

27 New Again

28 Jesus Lord

29 Ok Ok pt 2

30 Junya pt 2

31 Jail pt 2

32 Keep My Spirit Alive pt 2 *INEDITO*