Nirvana: edizione speciale di "Nevermind"

Il 24 settembre scorso cadeva il trentennale dell'uscita di "Nevermind" dei NIrvana (qui tutte le notizie del nostro speciale) e la Geffen lo celebra, con un po' di ritardo, pubblicando un'edizione speciale del disco in diverse ristampe multiformato. Un totale di 94 tracce audio e video (70 delle quali inedite) sarà disponibile sul mercato fisico e digitale. Oltre alle edizioni Super Deluxe vi saranno un doppio CD e i formati digitali. "Nevermind" è stato rimasterizzato in alta risoluzione 192kHz 24-bit a partire dai nastri analogici stereo originali.



Nel materiale inedito esclusivo, contenuto all’interno delle varie edizioni di "Nevermind 30th Anniversary", vi sono quattro spettacoli dal vivo completi: "Live in Amsterdam" (registrato e filmato il 25 novembre 1991 al club Paradiso della città olandese); "Live in Del Mar" (registrato il 28 dicembre 1991 al Pat O'Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds in California); "Live in Melbourne" (registrato il 1 febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda, nella città australiana); "Live in Tokyo" (registrato al Nakano Sunplaza della città giapponese il 19 febbraio 1992).

I quattro concerti rimasterizzati sono inclusi nelle Nevermind Super Deluxe Edition, che saranno disponibili sia su CD (Box 5CD + Blu-ray con lo spettacolo di Amsterdam, con audio e video rimasterizzati in HD per l’occasione), sia in vinile (8LP su vinile nero 180g + più il nuovo 7 pollici – lato A: “Endless, Nameless” / Lato B: “Even In His Youth” e “Aneurysm”).