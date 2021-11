Mina e Adriano Celentano: esce l'inedito “Niente è andato perso”

"Minacelentano - The Complete Recordings", la raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano, custodice una sorpresa per il pubblico: conterrà un nuovo brano, inedito, dal titolo “Niente è andato perso”. L'autore è Fabio Ilacqua. A quasi 25 anni dall’ideazione del loro primo successo discografico insieme, “The Complete Recordings” raccoglie tutti i brani nati e interpretati per gli album “Mina Celentano” (oltre un milione di copie vendute) e “Le migliori” (5 volte Platino).

La raccolta è disponibile in preorder da oggi 12 novembre al link. Dal 26 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio CD); e dal 10 dicembre saranno disponibili anche un Box Deluxe contenente il doppio CD e due Picture Disc, oltre a un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr). Tutte le versioni comprendono un prestigioso libro fotografico contenente scatti inediti dei due artisti.

Questa la tracklist dei brani che compongono “The Complete Recordings”: Niente è andato perso (inedito); Eva; A un passo da te; Brivido felino; Ma che ci faccio qui; Acqua e sale; Amami amami; È l'amore; Io non nolevo; Come un diamante nascosto nella neve; Specchi riflessi; Che t'aggia di'; Non mi ami; Messaggio d'amore; Sempre sempre sempre; Se mi ami davvero; Ti lascio amore; Sono le tre; Dolce fuoco dell'amore.

Mercoledì 24 novembre, all’interno della Milano Music Week, è previsto un panel per celebrare il percorso artistico dei due cantanti. Interverranno le personalità che hanno contribuito al loro successo. Tra i nomi, Claudia Mori, Massimiliano Pani, Celso Valli e Fio Zanotti. Produttori, arrangiatori e musicisti che racconteranno aneddoti e curiosità delle due icone della musica italiana. Sarà inoltre presentato il videoclip dell’inedito “Niente è andato perso” realizzato da Mauro Balletti, autore anche di tutte le grafiche degli album.