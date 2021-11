Boosta (Subsonica) annuncia un tour in attesa del nuovo album solista

Il tastierista dei Subsonica Davide “Boosta” Dileo è pronto a tornare sui palchi italiani: l’artista ha annunciato un breve tour in attesa dell’uscita del suo nuovo album solista.

Con la tournée di “The Post Piano Session”, Boosta farà tappa a Marina di San Vero Milis a Oristano il 13 novembre, a Milano il 27 novembre in occasione della Milano Music Week, all’Auditorium Melotti di Rovereto l’1 dicembre per la “Rassegna Musica del Centro Servizi Culturali S. Chiara” e infine all’Auditorium Parco della Musica - Teatro Studio Borgna a Roma l’8 dicembre.

“Abbiamo sempre considerato il ‘post rock’ territorio di appartenenza delle chitarre. Ma se al posto delle corde della chitarra risuonassero quelle del pianoforte?”, ha dichiarato il musicista presentando il suo prossimo percorso artistico. Ha aggiunto: “Armonie e melodie sussurrate o gridate. C’è lo spazio per tutto. Il pianoforte al centro, il suono come colonna sonora di un viaggio intimo. Per chi suona. Per chi ascolta. Per chi partecipa”.

Nel corso dei quattro spettacoli in programma Boosta suonerà dal vivo suoi vecchi pezzi come – per esempio – “Fiducia”, tratto dall’ultimo album pubblicato nel 2020 “Facile”, e inediti mai eseguiti prima in concerto che svelano quello che sarà il suo nuovo progetto artistico in uscita nel 2022. Il pianoforte, quindi, diventa protagonista sia dei lavori in studio, ma anche dei concerti dal vivo trascinando il pubblico in un’atmosfera intima e personale strettamente collegata all’artista.

Gli eventi a Marina di San Vero Milis e Milano sono gratuiti su prenotazione (a questo indirizzo le prenotazioni per la Milano Music Week). Per il concerto di Rovereto i biglietti sono disponibili a questo link, mentre per quello di Roma su TicketOne.