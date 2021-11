E' degli Wings il singolo più venduto in Gran Bretagna negli anni Settanta

Il Mull of Kintyre è la parte che sta a sud della penisola del Kintyre, nella contea dell'Argyll, in Scozia. Quel lembo di terra è posto proprio di fronte all'Irlanda e vi è situato uno storico faro. In quella zona Paul McCartney aveva una tenuta - una sorta di buen ritiro dove andare per ricaricare le pile e ritrovare pace e serenità - con relativo studio di registrazione. Per omaggiare quei luoghi che amava davvero molto, il musicista di Liverpool scrisse, insieme a Denny Laine, suo compagno di band negli Wings, una canzone intitolata proprio "Mull of Kintyre".

La canzone venne pubblicata come singolo l'11 novembre 1977 ed ebbe un successo clamoroso, sebbene venga un poco dimenticata quando si pensa alla carriera di Paul McCartney. Un successo che in Gran Bretagna è quantificabile in oltre due milioni di copie e da quelle parti l'hanno incoronato come il singolo più venduto degli interi anni Settanta. Per dare un'idea di cosa abbia rappresentato "Mull of Kintyre" nella storia discografica britannica si può ricordare che nel 2012 la Official Charts, società che compila le classifiche di vendita nel Regno Unito, lo ha registrato come quarto singolo più venduto di tutti i tempi.

Quando "Mull of Kintyre" venne registrata McCartney non aveva, almeno sulle prime, intenzione di pubblicarlo.

A fargli cambiare idea furono i componenti della Campbeltown Pipe Band che avevano contribuito alla riuscita del brano con il suono delle loro cornamuse. A rivelarlo è stato lo stesso ex Beatle tempo dopo: “Quando finimmo, tutti i musicisti dissero: 'Questo deve essere un singolo'. Toccava a loro farlo. Io pensavo che fosse un po' troppo particolare da pubblicare come singolo, che si sarebbe dovuto tirare fuori qualcosa che avesse maggiore appeal. Ma loro continuavano a dire: ‘Per gli emigranti scozzesi di tutto il mondo. Sarà un grande singolo per loro.' Io pensavo, 'Ok, va bene, ma forse non ci sono abbastanza scozzesi in giro per il mondo', ma loro, dopo ogni drink, continuavano a ripetermelo.".

Nel 1978, il capobanda Tony Wilson dichiarò, senza nascondere una giustificata punta di soddisfazione: “Tutti i ragazzi sono orgogliosi di avere suonato nel disco. McCartney è un genio. La canzone di Paul ha fatto miracoli per il Kintyre, ma noi non guadagneremo royalties dalla canzone. Siamo stati pagati come turnisti per il nostro lavoro. Abbiamo fatto il lavoro, siamo stati pagati e basta".

E' curioso rilevare che oltre oceano, negli Stati Uniti, forse proprio per le atmosfere squisitamente bucoliche e, per questo, molto scozzesi, ebbe maggiore riscontro presso il pubblico americano il lato B del 45 giri, "Girls' School". I due brani non vennero inizialmente inseriti nella tracklist dell'album degli Wings "London Town", pubblicato nel marzo 1978, ma compaiono come bonus tracks nell'edizione rimasterizzata di quel disco uscita nel 1993.