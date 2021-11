Addio a Andy Barker degli 808 State

È morto all'età di 53 anni Andy Barker, bassista e tastierista del gruppo di musica elettronica basato a Manchester 808 State, precursore delle sonorità acid house. La band ha confermato la notizia della sua scomparsa sui social media, informando che è morto "dopo un breve periodo di malattia" nella giornata di sabato. "La sua famiglia e i suoi amici chiedono che in questo momento la gente rispetti la loro privacy, ma lo ricordino per la gioia che ha portato con la sua personalità e la sua musica. Purtroppo ci mancherai."

Barker iniziò a fare il DJ fin dall'adolescenza, ispirato dall'hip-hop e dalla musica elettronica. Era una metà degli Spinmasters duo di DJ cui diede vita insieme a Darren Partington. Si unì agli 808 State dopo che Gerald Simpson lasciò il gruppo. I suoi primi dischi con il gruppo furono “Quadrastate EP” del 1989 e il successivo “90” del 1989. Il suo ultimo album con gli 808 State è stato “Transmission Suite” pubblicato nel 2019.Andy Barker è accreditato come autore e produttore su più dischi degli 808 State. In un'intervista rilasciata al Melody Maker nel 1990, spiegò che tutti ricoprivano più ruoli all'interno del gruppo. "Tutti fanno tutto, nessuno ha un compito fisso, tutti hanno voce. Non è che qualcuno è il batterista oppure il bassista".