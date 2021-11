Coez, Sick Luke, Post Malone e le altre canzoni uscite oggi

Dal ritorno di Coez con quello che di fatto è il primo singolo ufficiale estratto dal suo prossimo album di inediti, la cui pubblicazione è molto più vicina di quanto immaginiate, a Post Malone, passando per Sick Luke e Travis Scott: c'è tanto rap tra le uscite discografiche di questa settimana.

La voce di "La musica non c'è" torna dopo "Wu-Tang" e "Flow easy" con una ballata che spiana la strada all'ideale successore di "È sempre bello", l'ultimo album uscito nel 2019. Il singolo si intitola "Come nelle canzoni": in cabina di produzione, stavolta, non c'è Niccolò Contessa de I Cani (al fianco di Silvano Albanese, questo il vero nome di Coez, in parte di "Faccio un casino" del 2017 e nello stesso "È sempre bello"), ma si alternano Sine, Mars e Zef. Tra gli autori c'è anche Davide Petrella, hitmaker già al fianco dei principali protagonisti della musica pop tricolore, da Cesare Cremonini a Fedez e J-Ax, passando per Elisa. Riproponendo quel crossover tra rap e pop di cui è un maestro dai tempi di "Ali sporche", per il singolo di lancio del suo nuovo disco Coez punta tutto su un pezzo romantico, che parla di una relazione finita: "Con te ho imparato il termine mancarsi". Funzionerà.

Tre protagonisti a modo loro della new wave italiana insieme in una canzone. C'è Sick Luke, produttore il cui nome viene ancora oggi associato ai trionfi in streaming della Dark Polo Gang, anche se da tempo Luca Barker - è il vero nome del musicista, classe 1994, figlio del leggendario Duke Montana del TruceKlan - ha preso le distanze da quell'universo sonoro e ora si prepara a spedire nei negozi un disco tutto suo, da protagonista. C'è Chiello, altro "mutante", che dall'emo rap dei FSK Satellite si è riscoperto cantautore intimista. E poi c'è Madame, volto ed emblema della scena Under25. Il singolo, che sarà incluso nell'album di Sick Luke, si intitola "La strega del frutteto": non è rap, non è pop, non è indie, o forse è un po' di tutto.

Post Malone e The Weekend uniscono le loro forze per "One right now", che segna di fatto la prima collaborazione ufficiale tra i due hitmaker dietro a successi internazionali come "Rockstar" (il primo) e "Blinding lights" (il secondo). Il pezzo è prodotto da Louis Bell, Brian Lee e Andrew Bolooki: ci sono le sonorità Anni '80 che tanto piacciono a The Weeknd, ma anche le rime di Post Malone. Il singolo anticipa il quarto album del rapper statunitense, il quarto dopo "Stoney" del 2016, "Beerbongs & Bentleys" del 2018 e "Hollywood's bleeding" del 2019.

Giusto in tempo per il suo "Astroworld Festival", che si svolgerà tra oggi e domani e sarà trasmesso in streaming su Apple Music, Travis Scott pubblica due nuovi pezzi in rete, "Escape plan" e "Mafia". Il primo lo aveva fatto ascoltare già sul palco del Rolling Loud di New York, qualche giorno fa (quella pubblicata è la versione da studio). "Mafia" vanta la partecipazione di J. Cole. Entrambi i brani anticipano l'uscita di "Utipia", il nuovo, atteso album di inediti del rapper, ideale successore di "AstroWorld" del 2018.