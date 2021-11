X Factor, Manuel Agnelli alla band: "Raffaella Carrà era più punk di voi"

"Raffaella Carrà era più punk di voi". La gara entra nel vivo, il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E Manuel Agnelli torna a regalare alcune delle sue perle dietro al bancone dei giudici di "X Factor", alla seconda puntata dei live, andata in onda ieri sera su SkyUno. Subito, a inizio puntata, il frontman degli Afterhours ha fatto sapere senza giri di parole di non aver gradito l'esibizione della band de Le Endrigo (che a dispetto del nome al femminile è tutta la maschile), della squadra di Emma, sulle note di "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà. Commentando il passaggio del gruppo, Agnelli ha detto:

L'atmosfera della puntata degli inediti è finita. Per me siete nati per stare sul palco, suonate molto bene, tu canti molto bene, quello che io contesto è la formula. La Carrà era molto più punk di voi, dovete rinfrescarvi parecchio.

Critiche anche da parte di Mika:

Cantate molto bene, ma l'insieme mi disturba tantissimo. Siete bravi non come band ma come bravi ragazzi, non posso perdonare questo in apertura di gara.

Emma ha difeso così i suoi concorrenti:

Paraculi va benissimo l'importante non è diventare leccaculi ed è lì la differenza. Avete portato un pezzo complicato e reso un bell'omaggio. Siate sempre fedeli a voi stessi.

Il televoto ha comunque premiato l'esibizione de Le Endrigo, che sono passati alla terza puntata - al ballottaggio sono finiti i Westfalia, poi eliminati nel testa a testa finale contro Versailles.

Durante la puntata è stato annunciato che Ed Sheeran, che dopo aver contratto il Covid era stato costretto a ripensare l'intera promozione del suo ultimo album "=" ("Equals"), sarà ospite della quinta puntata, giovedì 25 novembre.