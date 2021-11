Celine Dion, è giallo sul suo stato di salute

E’ mistero sulle condizioni di salute di Celine Dion: la diva pop canadese è stata costretta a cancellare una serie di concerti in programma al Resorts World Theatre di Las Vegas per dei non meglio precisati problemi di salute. In una nota pubblicata sui canali social ufficiali lo staff dell’artista ha parlato di “spasmi muscolari gravi e persistenti” che le impediscono di “prendere parte alle prove per il nuovo spettacolo”: “E’ una cosa che mi spezza il cuore”, ha fatto sapere l’artista attraverso la propria pagina Instagram, “Il mio team e io abbiamo lavorato a questo show per gli ultimi otto mesi, e non essere in grado di esibirmi a novembre mi rattrista moltissimo. Adesso devo concentrarmi sulla guarigione, voglio superare tutto questo il più in fretta possibile”.

Quali siano effettivamente le condizioni della cantante è difficile capirlo. La rivista Here ha fornito un quadro decisamente preoccupante della situazione, con Dion di fatto “paralizzata” dai “dolori a piedi e gambe”, “molto debole” e con la prospettiva di fermarsi “per parecchi mesi, se non addirittura per un anno” a causa di “sintomi più gravi del previsto”.

Di tutt’altro tenore sono le dichiarazioni della sorella della voce di “My Heart Will Go On” Claudette, che - riferisce l’agenzia ADNKronos - ha parlato più banalmente di problemi dovuti alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca”: “Quello che le sta accadendo è doloroso, ma non c'è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è così. E’ di buon umore ed è circondata dai nostri familiari”. Secondo Claudette la cantante potrebbe tornare sui palchi nel giro di “poche settimane, al massimo pochi mesi”.