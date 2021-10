I Wilco suonano i Beatles

I Wilco di Jeff Tweedy hanno pubblicato due cover dei Beatles. I due brani scelti dal meraviglioso repertorio della band di Liverpool rispondono a "Don't Let Me Down" (tratto dalla raccolta del 1970 dei Fab Four “Hey Jude”) e "Dig a Pony" (dall'album del 1970 “Let it Be”).



Questi brani sono stati pubblicati come parte della campagna Rediscover di Amazon Music volta a celebrare la recente uscita della special edition proprio di “Let It Be” (leggi qui la recensione) dei Beatles.



A proposito di questi due brani, il chitarrista dei Wilco Nels Cline ha dichiarato con soddisfazione: “Che piacere riunirsi al The Loft e testare due canzoni di quella fantastica band underground, i Beatles!”.

L'ultimo album pubblicato dai Wilco, “Ode to Joy” (leggi qui la recensione), risale all'ottobre del 2019.