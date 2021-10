Premio Bianca d'Aponte 2021: vince Isotta

Il 22 e 23 ottobre scorsi al Teatro Cimarosa di Aversa si è svolta la finale del Premio Bianca d’Aponte 2021, con Chiara Civello in qualità di madrina della 17esima edizione del contest dedicato alle cantautrici.

Quest’anno a vincere il premio assoluto, il Premio Bianca d’Aponte (che prevede una borsa di studio di 1.000 euro), insieme alla menzione per la migliore musica, è stata Isotta (da Siena). A Miriana Faieta di Chieti è andato il premio della critica, intitolato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione (la cui borsa di studio è di 800 euro) e la menzione per la migliore interpretazione. La menzione per il miglior testo se l’è aggiudicata Giove (da Torino). Inoltre, come novità di quest’anno, sono state assegnate due borse di studio per il Cet di Mogol da parte della “Fondazione Jacqueline e Totò Savio” ad Alessandra Pirrone di Catania e Vitto di Vinci (Firenze).

Come da tradizione, nella serata finale del concorso, la cui direzione artistica è curata da Ferruccio Spinetti, Chiara Civello ha interpretato un brano di Bianca d'Aponte (la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata), “Erbe ed erbacce”, insieme ad alcuni suoi brani.

Oltre alla madrina della manifestazione e alle dieci finaliste - selezionate in un mese e mezzo di lavoro da un Comitato di Garanzia formato da decine di produttori, discografici, manager, cantanti, autori, musicisti, giornalisti tra i più accreditati del mondo musicale italiano - si sono esibiti sul palco numerosi ospiti, tra cui Giovanni Truppi, Marco Martinelli, il trio ‘Cantautrici’ Casale / Di Michele / Nava, Peppino Di Capri, il duo Still Life, Monica Sannino, Mannarino, Cristina Donà, Tricarico & Jennà Romano, Tony Canto, Carlo Marrale.

Durante le serate, con la conduzione affidata a Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu, è stato anche assegnato a Peppino di Capri il premio alla carriera della città di Aversa.