Nikki Sixx, la nuova autobiografia è prima in classifica

Il nuovo libro di Nikki Sixx, 'The First 21: How I Became Nikki Sixx', pubblicato solo qualche giorno fa, ha raggiunto la vetta della classifica dei libri di musica rock di Amazon. È anche entrato nella Top 40 delle biografie e, in generale, dei memoir.



'The First 21' racconta i primi 21 anni della vita del bassista dei Motley Crue, quando era ancora Franklin Carlton Feranna. Nelle pagine del volume Sixx racconta della sua gioventù nell'Idaho fino al fondare i Motley Crue.



"Era un all american kid: cacciava, pescava, inseguiva ragazze e giocava a football, ma sotto tutto questo c'era un desiderio che bruciava di più, e quel di più era la musica", riporta l'editore Hachette.

“Come Huck Finn con una chitarra rubata, aveva una visione: un gruppo che combinasse punk, glam e hard rock nel modo più grande, teatrale e irresistibile che il mondo avesse mai visto. Con il duro lavoro, la passione e un po' di fortuna, la visione divenne realtà, questa è una storia profonda, di come Frank Feranna è diventato Nikki Sixx. È anche una tabella di marcia per i modi in cui puoi superare qualsiasi cosa e raggiungere tutti i tuoi obiettivi, se solo ti impegni".



'The First 21: How I Became Nikki Sixx' è il quarto libro scritto dal musicista statunitense, dopo 'This Is Gonna Hurt: Music, Photography and Life Through the Distorted Lens of Nikki Sixx', 'The Heroin Diaries: A Year in the Life of a Shattered Rock Star' e 'The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band'.