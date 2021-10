Zucchero ha pubblicato la cover di “Follow you follow me” dei Genesis

“Discover” è il titolo del nuovo progetto discografico di Zucchero, in uscita il 19 novembre è il primo album di cover della carriera di Sugar, che per l’occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale. Ad anticipare l’uscita dell’album è il singolo “Follow you follow me”, una rilettura di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.

"'Discover' unisce le due anime musicali di Zucchero: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane", si legge nella nota stampa. Importanti le collaborazioni con Bono in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let your love be known”), con Elisa in “Luce (Tramonti a Nord Est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con Mahmood in “Natural Blues”, versione di Moby del brano “Trouble So hard” di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano “Ho visto Nina volare”, in cui Zucchero sceglie di duettare virtualmente con De André.