I Coldplay e Selena Gomez interpretano per la prima volta dal vivo "Let Somebody Go"

Lo scorso venerdì i Coldplay hanno pubblicato il loro nono album "Music Of The Spheres" (leggi qui la recensione). Nel tracklist del disco vi sono tre brani in cui la band britannica è stata coadiuvata da altri artisti: "My Universe" con i fenomeni del k-pop BTS, "Human Heart" insieme a We Are King e Jacob Collier e, infine, "Let Somebody Go" con Selena Gomez.

Nella serata di ieri, ospiti (lo saranno per tutta la settimana) al The Late Late Show condotto da James Corden, Chris Martin e i suoi compagni hanno interpretato per la prima volta dal vivo "Let Somebody Go" insieme alla popstar statunitense.

La scorsa settimana, in un'intervista concessa ai microfoni di Absolute Radio, Chris Martin ha dichiarato che a "Music of the spheres" faranno seguito non più di altri tre album. La band non si scioglierà continuerà a suonare in concerto, ma non pubblicherà più dischi. Ecco cosa ha detto il frontman del gruppo: "Penso che tra qualche album finiremo di fare album. Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a 12 album, ma penso che vorremo sempre suonare dal vivo insieme. Quindi, penso che come fanno gli Stones, sarà fantastico se potremo ancora andare in tournée a settant'anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire."