Coldplay, le date del tour 2022. Chris Martin: "Altri tre album, poi basta"

Nel 2019, a ridosso dell'uscita dell'album "Everyday life", avevano annunciato lo stop a tempo indieterminato dall'attività live in attesa di trovare un modo per fare concerti a impatto zero sull'ambiente. Due anni dopo, i Coldplay si preparano a tornare in tour. Chris Martin e soci un modo per fare concerti eco-sostenibili lo hanno trovato.

E lo raccontano ai loro fan sui social, svelando il calendario del tour del 2022 in supporto all'album "Music of the spheres", che uscirà domani anticipato dai singoli "Higher power" e "My universe". Il tour partirà il 18 marzo da San Jose, in Costa Rica, e dopo una serie di date in Sud America e negli Stati Uniti vedrà i Coldplay tornare ad esibirsi dal vivo in Europa già a partire dalla prossima estate. Al momento non è però previsto un passaggio in Italia.

Intanto in un'intervista concessa ai microfoni di Absolute Radio il frontman della band ha fissato la data del ritiro dalle scene discografiche dei Coldplay: altri tre album ("Music of the spheres" è il nono della loro carriera), poi basta. Ecco cosa ha detto Chris Martin:

Penso che tra qualche album finiremo di fare album. Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a 12 album, ma penso che vorremo sempre suonare dal vivo insieme. Quindi, penso che come fanno gli Stones, sarà fantastico se potremo ancora andare in tournée a settant'anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire.

In Europa i Coldplay si esibiranno a Francoforte (2 e 3 luglio 2022), Varsavia (8 luglio), Berlino (10 e 12 luglio), Parigi (16 e 17 luglio), Bruxelles (5 e 6 agosto), Londra (12, 13 e 16 agosto) e Glasgow (23 agosto). Ecco tutte le date: