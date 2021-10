Paul McCartney, esce a novembre il libro ‘The Lyrics - Parole e ricordi dal 1956 a oggi’

Verrà pubblicato da Rizzoli il prossimo 9 novembre il libro “The Lyrics - Parole e ricordi dal 1956 a oggi”, libro - presentato sotto forma di cofanetto da due volumi rispettivamente da 432 e 480 pagine, 65 euro - nel quale Paul McCartney parla delle fonti di ispirazione delle sue canzoni più celebri. L’opera, curata dal Premio Pulitzer Paul Muldoon e tradotta in italiano da Franco Zanetti e Luca Perasi, passa in rassegna 154 canzoni del grande cantante, autore e polistrumentista di Liverpool: organizzate in ordine alfabetico - e non cronologico - le voci relative alle composizioni, come spiega la nota di presentazione del volume, “rivelano le circostanze in cui sono stati scritti i brani; ricostruiscono i percorsi che li hanno resi così come noi li conosciamo; inquadrano le persone e i luoghi unici – e a volte deliziosamente ordinari – che li hanno ispirati”.

“Spero che quello che ho scritto mostri ai lettori qualcosa delle mie canzoni e della mia vita che non avevano mai visto prima”, ha spiegato al proposito McCartney: “Ho provato a dire qualcosa su come nasce la musica, su cosa significa per me e cosa spero possa significare anche per gli altri”.

“Alcune persone, quando arrivano a una certa età, ricorrono a un diario per ricordare giorno per giorno il loro passato, ma io non ho taccuini di questo genere”, si legge nelle prime righe di “The Lyrics - Parole e ricordi dal 1956 a oggi”: “Quel che ho sono le mie canzoni – centinaia –, che però svolgono la stessa funzione”.