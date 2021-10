6ix9ine vittima degli hacker: immagini pornografiche sul suo profilo Spotify

La pagina Spotify di Tekashi 6ix9ine è stata attaccata da anonimo pirati informatici nella giornata di ieri, sabato 16 ottobre: gli hacker hanno in un primo momento la foto del suo profilo con quella del suo “nemico” Trippie Redd, poi hanno postato una grafica che mostra l’artista - all’anagrafe Daniel Hernández, classe 1996 - trasformarsi in topo e infine fotografie esplicite di genitali maschili.

BRO WHO HACKED 6IX9INE’S SPOTIFY LMMMAOOOOOOOO pic.twitter.com/akrVDda9yn — Mr2KGodฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎⚰ (@Mr2KGod) October 15, 2021

A ulteriore sfregio, durante l’attacco informatico è stato modificato - ovviamente in termini denigratori - il breve profilo del cantante, che - secondo la nuova bio pubblicata dagli hacker, che non lesina commenti offensivi nei confronti dei familiari del cantante - avrebbe “sempre voluto essere Trippie Redd e Lil Durk”.

La situazione, al momento, pare essere tornata alla normalità: il fatto, pur sembrando risolto, non è stato commentato né dallo staff del rapper né dai rappresentati della piattaforma.