Mick Jagger risponde a McCartney: "Siamo solo una band di cover blues? Venga con noi a suonarle"

La storica rivalità tra le due band non sembra mai affievolirsi mai. A innescare un nuovo capitolo della saga tra Rolling Stones e Beatles era stato Paul McCartney, 79 anni, il quale aveva detto: "Non so se lo posso dire ma i Rolling Stones non sono altro che una band che suona cover di blues".

A rispondere per le rime con ironia, è stato il frontman della band di “Brown sugar”, Mick Jagger, che dal palco del SoFi Stadium di Los Angeles ha detto: "Paul McCartney è qui, ci verrà in aiuto più tardi suonando con noi una cover di blues". McCartney non era presente, e Jagger è andato avanti citando altre personalità (che ovviamente non c’erano) come Lady Gaga (a Las Vegas per il suo tour) e Kirk Douglas, morto l’anno scorso. Lo scorso aprile, Jagger era intervenuto pesantemente durante un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, assieme a Keith Richards. "Una band incredibilmente suona ancora negli stadi mentre l’altra, semplicemente, non esiste più", queste le parole commentando il rapporto fra Rolling Stones e Beatles.