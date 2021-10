Syd Barrett, all'asta la sua chitarra 12 corde

Si pensa che possa raggiungere fino a 10.000 sterline il prezzo, all'asta che si terrà fra qualche giorno, di una chitarra acustica Yamaha a 12 corde che fu di proprietà di Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd. Lo strumento ha il numero di serie 1090448 e la data del 21 ottobre 1969.

A detenerla al momento è il nipote di Syd, Mark Barrett, che ha annunciato che il ricavato sarà destinato in parti uguali a due diverse organizzazioni mediche.

La chitarra viene venduta insieme a una copia della rivista "Rolling Stone" del 1971 in cui Syd parla dello strumento, in un'intervista con Mick Rock realizzata a casa della madre di Barrett, al 183 Hills Road, Cambridge. Mark spiega che la chitarra fu custodita da suo padre, Alan Barrett (il fratello di Syd) dopo che fu venduta la loro casa di Hills Road, e che Syd "non venne mai a riprendersela", e che poi suo padre la regalò a lui dopo la morte di Syd.

Torna anche in vendita, sempre all'incanto, un disegno a matita e acquarello intitolato "Still life with lemons and breen bottles" ("Natura morta con limoni e bottiglie verdi"), che si ritiene essere l'ultima opera pittorica dipinta da Syd; è firmata "RB gen. 06" (il nome anagrafico di Syd era Roger Keith Barrett). Il dipinto fu rtrovato dopo la morte del musicista nella sua casa di Margaret Square, a Camridge, dove egli visse per gli ultimi trent'anni della sua esistenza (morì il 7 luglio del 2006).

Il disegno era già stato venduto nel 2006 insieme ad altri oggetti contenuti nell'abitazione, ed ora viene messo all'asta da un collezionista con un'aspettativa di assegnazione fra le 4000 e le 6000 sterline. Verranno messi in vendita anche un tavolo da giardino con quattro sedie fabbricati di propria mano da Barrett e una fotografia della Cambridgeshire High School for Boys in cui compaiono Barrett, Roger Waters e Storm Thorgerson (il grafico che curò molte copertine dei Pink Floyd.