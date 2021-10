Dave Gahan ha pubblicato "Metal Heart" con i Soulsavers

Negli scorsi giorni Dave Gahan dei Depeche Mode ha annunciato l'uscita del nuovo album "Imposter" registrato insieme ai Soulsavers. Il disco, interamente composto di cover, includerà tra gli altri brani di PJ Harvey, Neil Young, Bob Dylan, Mark Lanegan. Come segnalato in un comunicato stampa, “Gahan ha scelto accuratamente i 12 brani che compongono la tracklist dell’album, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi”. Il primo brano pubblicato è l sua reinterpretazione di "Metal Heart", una canzone originariamente contenuta nell'album "Moon Pix" di Cat Power del 1998.

A proposito della scelta delle canzoni da reinterpretare e includere in “Imposter”, che hanno tutte un profondo significato per il cantante dei Depeche Mode, il 59enne musicista inglese ha dichiarato: