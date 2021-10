Jovanotti sta componendo nuova musica con Enzo Avitabile

Jovanotti e compositore napoletano Enzo Avitabile sono al lavoro, insieme, su nuova musica. Già nel 2019 i due collaborarono e si esibirono insieme in occasione di Jova Beach Party, la tournée estiva che portò Lorenzo Cherubini, la sua musica e un ricco parterre di artisti ospiti, a cantare e suonare sulle spiagge italiane. Da quell'esperienza nacque il brano “Simm’ tutt’uno”, lanciato ufficialmente nell’estate del 2020, una sorta di jam. Jovanotti sta lavorando alla stesura e alla registrazione del nuovo album di inediti e con lui in studio ha ritrovato l’arte di Enzo Avitabile.

“Fare musica con Enzo Avitabile è un viaggio bellissimo. Oggi registriamo i battiti dei nostri cuori. Poi vi racconto!” ha scritto Jova. Intanto Jova sta pensando a un ritorno in grande stile sui palchi, per il post-pandemia. Fermo, per quanto riguarda i live, all'estate del 2019, l'anno del "Jova Beach Party", il cantautore. dopo aver partecipato al Tributo a Battiato all'Arena di Verona, ha rivelato con un post sui social di aver iniziato a lavorare a un grande progetto per l'estate del 2022. Pandemia permettendo, ovviamente.