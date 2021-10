Michael Jackson: un video spiega come realizzò le armonie di "Thriller"

Non è solo la sua canzone più popolare. È anche uno dei brani più conosciuti della storia del pop-rock, una hit capace di incidere tantissimo sulla cultura pop e che a distanza di quasi quarant'anni dalla sua pubblicazione - era il 1983 - continua ad essere cantata e ascoltata: oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo per il singolo, 70 milioni per l'album. Con "Thriller" Michael Jackson fece centro: è il pezzo perfetto, per scrittura e costruzione, atmosfere tra disco, funk e pop e una grande ricerca musicale, che portò il Re del Pop - affiancato qui dal suo produttore Quincy Jones e dal compositore Rod Temperton - ad impiegare nelle registrazioni anche strumenti come il theremin e il mini Moog (la camminata iniziale venne invece registrata con effetto stereofonico, in modo che i passi sembrassero passare da una cassa all'altra o da una cuffia all'altra).

.

Iconiche anche le armonie vocali. Un video realizzato da un appassionato spiega come Michael Jackson creò quelle della strofa e del ritornello. Lo fa isolando le varie parti vocali registrate su multitraccia, facendone ascoltare una per volta. Per poi dimostrare, riproducendole tutte insieme, come sia stato possibile da parte di Michael Jackson ottenere il risultato finale.

Fu da un'intuizione di Rod Temperton, già al fianco di Michael Jackson per i brani del precedente album "Off the wall", che nacque "Thriller". Il compositore partì da un giro di basso e dalla batteria, fino a quando non trovò il giro di accordi che lo portò a scrivere effettivamente il brano: "Pensavo a ricreare l'effetto di allungare un elastico per tutta la melodia, in modo da aumentare la suspance", raccontò il compositore. Temperton è scomparso nel 2015 a Londra, a soli 66 anni.