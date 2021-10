Bob Geldof, Bono e The Edge gli cantano gli auguri

Per il compleanno di Bob Geldof, che diventerà settantenne il prossimo 5 ottobre, gli amici Bono e The Edge degli U2

gli hanno mandato degli auguri cantati, attraverso una partecipazione televisiva al "Late late show" di James Corden. I tre condividono le comuni origini irlandesi, e gli U2 parteciparono sia alla registrazione di "Do they know it's Christmas?" sia al Live Aid del 1985, due iniziative ideate proprio da Geldof.

Bono e The Edge hanno cantato insieme "In my life" dei Beatles.