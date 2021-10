"Robin Thicke mi ha toccato le tette"

La modella Emily Ratajkowski ha accusato Robin Thicke di averle toccato il seno senza il suo consenso durantele riprese dei video di "Blurred lines" (che potete rivedere qui sotto).

Lo scrive nel suo libro di prossima uscita, che s'intitola "My body". E racconta che quando le è stato chiesto di girare nuda nella versione "non censurata" del video non aveva avuto alcun problema. Ma sostiene che a un certo punto Thicke è rientrato sul set un po' ubriaco, e...

"...improvvisamente, di punto in bianco, ho sentito due mani che mi prendevano il seno nodo, da dietro. Istintivamente mi sono scostata e girata, ed era Robim Thicke. Ha fatto un sorriso impacciato, gli occhi coperti dagli occhiali scuri"



Emily Ratajkowski dice di non aver protestato immediatamente per non rovinare l'atmosfera durante le riprese del video, dato che aveva accettato di girarlo per l'insistenza della regista Diane Martel.

La Martel ha confermato le parole della modella:

"Ricordo il momento in cui le ha afferrato il seno, con due mani, una su ogni tetta. Stava dietro di lei, io li vedevo di profilo. E ho gridato: 'Che cazzo stai facendo, basta! Le riprese sono finite!".

E ha aggiunto che poi Thicke si è scusato, e che se fosse stato sobrio non avrebbe fatto quel gesto.

Per il momento, Thicke non ha commentato.