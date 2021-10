Adele, "30" sta arrivando

Dopo i primi rumours circolati ieri, l'ipotesi di uscita imminente del nuovo album di Adele pare oggi più che realistica. Le immagini diffuse ieri rappresentanti billboard luminosi riprese dai fans con i telefonini a Londra e diffuse sui social media, scatenando un tam tam rumoroso presso la comunità di affezionati dell'artista britannica, sono infatti comparse oggi anche in Italia, dove ora sta circolando una campagna teaser.

Sugli schermi pubblicitari di alcune grandi stazioni ferroviarie, come quella di Milano Centrale e Roma Termini, l'enigmatica schermata raffigurante il fantomatico numero 30 è attualmente uno dei frame in rotazione che si succedono per promuovere vari prodotti - tra cui, peraltro, alcuni di natura musicale, come quello del nuovo album di Salmo.

"30" dovrebbe essere il titolo del nuovo album di Adele ma, in osservanza ai canoni delle più tipiche campagne teaser, il numero riprodotto nelle affissioni come quella proposta sopra e ripresa con uno smart phone alla Stazione Centrale di Milano non è accompagnato da alcuna altra informazione di testo, nè sono presenti marchi o loghi. Dunque, tecnicamente, nemmeno questa è una conferma, ma scommetteremmo che non siamo di fronte a un abbaglio.

Se l'ipotesi diffusa da un dj radiofonico nel Regno Unito di un'uscita dell'album a inizio ottobre pare ormai poco realistica, resta plausibile che il disco sia pubblicato ben prima di Natale per provare a dominare le classifiche come in passato.