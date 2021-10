Concerti, Stranglers: cancellati i due live italiani di novembre

I due concerti in Italia degli Stranglers che avrebbero dovuto avere luogo all'Estragon di Bologna il 20 novembre e al Live Club di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, il giorno seguente sono stati cancellati e non verranno recuperati.

Il promoter ne dà notizia con questo messaggio: siamo spiacenti di comunicare che a causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus Covid-19 e delle difficoltà negli spostamenti che ne conseguono, il tour degli Stranglers è riprogrammato per il prossimo anno. Purtroppo non è stato possibile riconfermare le due tappe italiane previste all’Estragon di Bologna sabato 20 novembre 2021 e domenica 21 novembre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), che sono definitivamente annullate.

I biglietti saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:

• Biglietti acquistati online sui circuiti di vendita ufficiali: il rimborso sarà erogato automaticamente sul metodo di pagamento scelto in fase d’acquisto.

• Biglietti acquistati in punto vendita: il rimborso potrà essere ottenuto riconsegnando il biglietto al medesimo punto vendita presso il quale è stato acquistato entro e non oltre il 20 ottobre 2021.