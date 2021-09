La Premium Content Division di Sony Music ha messo in produzione un documentario su Celine Dion: la realizzazione del film sarà supervisionata dalla regista Irene Taylor Brodsky, già premiata al Sundance Film Festival del 2007 per “Hear and Now” e nominata agli Oscar nel 2009 per “The Final Inch”.

“Sono sempre stato un libro aperto con i miei fan”, ha fatto sapere al proposito la cantante: “con la sua sensibilità e la sua creatività, credo che Irene sarà in grado di mostrare a tutti una parte di me che loro mai visto prima. So che racconterà la mia storia nel modo più onesto e sincero”.

Al momento non è chiaro né se il lavoro sarà accreditato - almeno in parte, e nelle vesti di produttrice - alla stessa artista (la cui etichetta, in ogni caso, è coinvolta nel progetto e nella futura distribuzione della pellicola), né se la pellicola sarà distribuita nelle sale o verrà destinata direttamente alle piattaforme digitali.