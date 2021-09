Kanye West: ecco la prima clip del documentario sulla sua vita

"Jeen-yuhs" è il nuovo documentario Netflix incentrato sull’iconico rapper Kanye West che vedrà la luce sulla piattaforma Netflix. L’opera è stata annunciata ufficialmente durante il Tudum, evento dedicato alla programmazione Netflix dei prossimi mesi e anni, tra serie televisive, documentari appunto, film e molto altro ancora. La realizzazione, diretta da Coodie Simmons e Chike Ozah (che in passato hanno diretto altri documentari, oltre a video musicali di vari artisti tra i quali, ovviamente, spicca West stesso), è composta da tre atti che vanno a raccontare due decenni della carriera del rapper di Atlanta, tra aneddoti della sua vita e carriera.

In particolare, durante l’evento, è stata mostrata la prima clip di "Jeen-yuhs", che vede al centro del filmato Kanye West in compagnia di Mos Def, impegnati in una gara di freestyle che mostra le potenzialità e il talento dell’artista sin da giovane. Tale filmato è stato ripreso da un video del 2002 che potrebbe dare avvio al documentario stesso considerando la giovane età dei protagonisti. L'ultimo album di West, uscito poche settimane fa, è "Donda".