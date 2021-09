Eddie Vedder, un set a sorpresa all’Ohana Festival con Chad Smith (RHCP), Pino Palladino e Josh Klinghoffer

Lo scorso venerdì 24 settembre tutto era pronto all’Ohana Festival di Dana Point, in California, per il concerto dei Kings of Leon: purtroppo, però, fratelli Caleb, Nathan e Jared Followill sono stati richiamati d’urgenza nella natia Nashville per dare l’ultimo saluto a loro madre, Betty Ann Murphy, scomparsa per le conseguenze di una malattia che l’aveva colpita tempo fa. L’organizzatore del festival, Eddie Vedder, non si è perso d’animo e ha organizzato per il pubblico accorso alla sua manifestazione uno show sostitutivo di tutto rispetto.

Il frontman dei Pearl Jam ha chiamato come rimpiazzo gli Earthlings, band che - come osservato Pearljamonline - oltre a richiamare il titolo del prossimo album solista di Vedder, “Earthling” - si era esibita il giorno precedente a un evento privato e che avrebbe chiuso, il giorno dopo, la rassegna.

Il gruppo è composto dal batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith, dal celebre session man già in forze agli Who Pino Palladino al basso, al chitarristi Josh Klinghoffer (ex compagno di band di Smith, oggi nell’organico dal vivo dei Pearl Jam) e Andrew Watt, oltre che da Glen Hansard, che ha collaborato con Vedder alla composizione della colonna sonora del film di Sean Penn "Flag's Day".

Vedder ha aperto il suo set con la cover di “Drive” dei R.E.M. (sempre inserita nella colonna sonora di "Flag's Day"), alle quali sono seguite, tra le altre, “Molly’s Chambers” dei Kings Of Leon in omaggio alla stessa band impossibilitata a esibirsi, e i brani dei Pearl Jam “Long Road”, Porch” e “Corduroy”.

In scaletta sono stati presentati anche il nuovo singolo di Vedder, “Long Road”, e “My Father’s Daughter”, brano incluso nella colonna sonora di “Flag Day” per il quale l’artista è stato raggiunto sul palco dalla figlia Olivia. Ecco, di seguito, i brani eseguiti da Vedder con gli Earthlings: