Eddie Vedder: ecco la cover di ‘Drive’ dei R.E.M. dalla colonna sonora di ‘Flag day’

Da oggi, 20 agosto, è disponibile sulle principali piattaforme digitali la colonna sonora del nuovo film di Sean Penn, “Flag day”, che include brani originali di Eddie Vedder e sua figlia Olivia, di Glen Hansard e Cat Power, oltre a delle cover. Tra queste ci sono una versione interpretata dal frontman dei Pearl Jam di “Drive” dei R.E.M., brano originariamente incluso nel disco di Michael Stipe e soci “Automatic for the people” del 1992, e una cover di “I think of angels” di Kristján Kristjánsson incisa dalla cantautrice statunitense, al secolo Charlyn “Chan” Marshall.

La colonna sonora di “Flag day”, con protagonisti lo stesso Sean Penn e la di lui figlia Dylan, è stata anticipata dal brano “My father's daughter”, scritto da Glen Hansard insieme a Eddie Vedder e interpretato dalla figlia di quest’ultimo. La canzone, uscita lo scorso 16 agosto e di cui precedentemente era possibile ascoltare un estratto nel trailer del film, ha segnato il debutto nel mondo della musica di Olivia Vedder - nata nel 2004 dall’unione tra il leader della band di “Ten” e sua moglie Jill Kristin McCormick.

Come segnalato in un comunicato stampa, il nuovo film di Sean Penn - con cui in passato Eddie Vedder ha collaborato per le musiche di “Into the wild” - è un adattamento del libro di memorie di Jennifer Vogel, “Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life”, e racconta del rapporto dell'autrice con il padre truffatore, John Vogel.

La pellicola, in arrivo oggi nelle sale cinematografiche statunitensi, sarà distribuita in Italia da Lucky Red, ma al momento non è nota la data di uscita nel nostro Paese.

Ascolta la colonna sonora di “Flag day”, di cui sono riportate la tracklist con i dettagli e la copertina più avanti:

1. “My Father's Daughter”

Scritta da Glen Hansard e Eddie Vedder

Interpretata da Olivia Vedder

2. “Flag Day”

Scritta e interpretata da Glen Hansard e Eddie Vedder

3. “I Think Of Angels”

Scritta da Kristján Kristjánsson

Interpretata da Cat Power

4. “Tender Mercies”

Scritta e interpretata da Glen Hansard e Eddie Vedder

5. “Rather Be Home”

Scritta e interpretata da Glen Hansard e Eddie Vedder

6. “I Am A Map”

Scritta e interpretata da Cat Power

7. “As You Did Before”

Scritta da Glen Hansard e Eddie Vedder

Interpretata da Glen Hansard

8. “There’s A Girl"

Scritta da Glen Hansard e Eddie Vedder

Interpretata da Olivia Vedder, Glen Hansard e Eddie Vedder

9. “I’ll Be Waiting”

Scritta e interpretata da Glen Hansard e Eddie Vedder

10. “I Will Follow”

Scritta e interpretata da Cat Power

11. “Wave”

Scritta e interpretata da Glen Hansard e Eddie Vedder

12. “Drive”

Scritta da William Thomas Berry, Peter Lawrence Buck, Michael E. Mills e John Michael Stipe (R.E.M.)

Interpretata da Eddie Vedder

13. “Dream”

Scritta e interpretata da Cat Power