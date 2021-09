Duran Duran: è uscita la nuova canzone "Tonight United"

I Duran Duran hanno pubblicato il nuovo singolo, che anticipa il oro quindicesimo album in studio, in arrivo il 22 ottobre e intitolato "Future Past". La nuova canzone, "Tonight United", è stata prodotta dal leggendario compositore Giorgio Moroder. Simon Le Bon ha dichiarato: "Giorgio Moroder, Duran Duran… questa è musica per un mondo che sta tornando insieme". I Duran Duran si esibiranno al Global Citizen LIVE il 25 settembre e gli organizzatori dell'evento hanno scelto "Tonight United", grazie al suo messaggio di positività e unione, come tema musicale durante l'intera manifestazione. Al nuovo album dei Duran Duran hanno collaborato, oltre a Giorgio Moroder, Graham Coxon dei Blur, Mark Ronson e l’ex pianista di David Bowie, Mike Garson.