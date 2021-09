Il botta e risposta tra Fedez e Giuseppe Conte su comizi e concerti

Ci voleva l'intervento di Fedez per suscitare una risposta da parte delle istituzioni sul tema dei comizi che in questi ultimi giorni hanno visto alcuni esponenti della politica incontrare gli elettori con regole pre-pandemia, mentre il settore dei concerti è ancora condannato a norme considerate troppo restrittive da cantanti e promoter. Il rapper milanese, condividendo il malumore diffuso tra i colleghi, da Calcutta a Cosmo, è intervenuto sul tema andandoci giù pesantemente. Sulle sue storie Instagram ha detto (taggando l'account dell'ex premier Giuseppe Conte, il cui comizio a Cosenza, ieri, ha fatto insorgere il mondo della musica):

Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate cagare.